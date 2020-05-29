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2020-05-29T20:17
https://ria.ru/20200529/1572200136.html
Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
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РИА Новости

Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза

20:17 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле ЖД переезда
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Проект нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает увеличение максимального штрафа для юрлиц за сокрытие происшествий на железнодорожном или авиационном транспорте с 50 тысяч до 200 тысяч рублей, следует из опубликованного документа на портале проектов нормативно-правовых актов.
Штрафовать предлагается за сокрытие информации о транспортном происшествии и иных событиях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, авиационном происшествии, инциденте или сведений о них, либо искажение информации о таком происшествии. При условии, что эти действия не содержат признаков уголовного преступления.
Раскладка патронов
20:11
В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
Так, граждан могут оштрафовать на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (сейчас от 2 тысяч до 5 тысяч рублей); должностных лиц - от 50 тысяч до 70 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от шести месяцев до одного года (сейчас только штраф от 4 тысяч до 10 тысяч рублей); на индивидуальных предпринимателей - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей (это новация); на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (сейчас от 20 тысяч до 50 тысяч рублей).
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Общество
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