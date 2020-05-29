Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза

Так, граждан могут оштрафовать на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (сейчас от 2 тысяч до 5 тысяч рублей); должностных лиц - от 50 тысяч до 70 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от шести месяцев до одного года (сейчас только штраф от 4 тысяч до 10 тысяч рублей); на индивидуальных предпринимателей - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей (это новация); на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (сейчас от 20 тысяч до 50 тысяч рублей).