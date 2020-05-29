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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T21:19
https://ria.ru/20200529/1572200088.html
В России связанные с коронавирусом смерти разделили на несколько групп
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_0:0:2318:1304_1036x0_80_0_0_3f34cd236011f6161b6b57207238db31.jpg
РИА Новости

В России связанные с коронавирусом смерти разделили на несколько групп

20:15 29.05.2020 (обновлено: 21:19 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
Первая группа — когда COVID-19 при жизни или посмертно был подтвержден тестом. Во вторую группу относят случаи, при которых коронавирус не идентифицировали, но по течению заболевания можно с высокой вероятностью судить, что смерть наступила от него.
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"Эти две группы мы объединили. <…> Количество таких смертей за апрель, по данным на сегодняшний день, составляет 1675 в целом по Российской Федерации, из которых 1136 — это там, где COVID на сто процентов подтвержден всеми данными", — сказала Голикова.

Она уточнила, что данные патологоанатомических вскрытий из регионов еще будут приходить, поэтому цифры во второй группе могут измениться.
В третью группу выделяют иные причины смерти — заболевания, которыми человек страдал при жизни, но у него был положительный тест на коронавирус.
"В этой группе заболеваний мы четко руководствовались рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, классифицируя основные причины смерти также данными патологоанатомических вскрытий", — уточнила Голикова.
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В третьей группе 1038 случаев, пока они не классифицируются как смерти от коронавируса.
Группа делится по состояниям, которые могли ускорить наступление смерти от основного заболевания.
"В процессе патологоанатомических вскрытий мы увидим, что явилось основной причиной смерти и, безусловно, когда будем публиковать официальные данные, уже точно сможем ответить на вопрос, сколько здесь ковидных смертей, а сколько тех, к которым COVID не имел никакого отношения", — заключила вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
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