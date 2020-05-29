В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов

"Действия, повлекшие утрату оружия и патронов к нему, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без таковой", - говорится в документе.