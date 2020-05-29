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2020-05-29T20:11
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В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
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РИА Новости

В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов

20:11 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРаскладка патронов
Раскладка патронов
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Утрата оружия и патронов к нему, согласно проекту нового КоАП, может повлечь за собой административный штраф до 500 тысяч рублей, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Действия, повлекшие утрату оружия и патронов к нему, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без таковой", - говорится в документе.
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Штрафы должностным лицам могут составить от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штрафы могут варьироваться от 25 до 100 тысяч рублей.
Самый высокий штраф предлагают ввести для юридических лиц - от 30 тысяч рублей до 500 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия либо административный запрет деятельности на срок до 30 дней с конфискацией оружия.
В прежней редакции КоАП штрафов за утрату оружия и патронов к нему не было предусмотрено.
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