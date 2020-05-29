Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена

БЕРЛИН, 29 мая – РИА Новости. Новые данные по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине будут обнародованы в США в сентябре, они указывают на прямое вмешательство американцев в работу украинского кабмина в период правления Петра Порошенко и о финансировании через Украину предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, фигурант "газового дела" Александр Онищенко, который с 2015 года был доверенным лицом украинского экс-лидера.
Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против президента Дональда Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп считал, что Байден-старший добился прекращения расследования против этой компании и увольнения бывшего тогда генпрокурором Украины Виктора Шокина. Руководство Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу недр. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.
В конце мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана.
Порошенко ранее заявил, что записи якобы его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом сфабрикованы. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на записи должна реагировать прокуратура, по его мнению, это дело могут квалифицировать как госизмену.
"Это (записи Деркача - ред.) пришло от меня. Это записи, которые я хотел представить на пресс-конференции в США. Потом я был арестован. Во время заключения (в ФРГ - ред.) я принял решение передать записи депутату Деркачу, чтобы он мог представить их на пресс-конференции... Я передал их ему через моего украинского адвоката", - заявил Онищенко, добавив, что есть "еще больше" записей, и "администрация Трампа использует их дальше в сентябре", к выборам в США.
"Они (в администрации Трампа - ред.) также получили много финансовых документов о различных финансовых переводах из Америки и Европы в Украину. Эти деньги были отмыты через частную компанию Порошенко. И, наоборот, деньги возвращались из Украины в Соединенные Штаты, где они использовались для предвыборной кампании (кандидата в президент от демпартии США Хиллари - ред.) Клинтон. Это проходило через сына Байдена и компанию Burisma. Когда Шокин тогда начал расследование по Burisma, он был заменен. Дело было закрыто при новом прокуроре", - заявил Онищенко.
"Это был дополнительный бонус (амер. Payback - ред.) финансовой помощи американцев Украине в то время. Это было очень хорошо слышно (на одной из пленок, обнародованных Деркачем - ред.), когда Байден пригрозил не платить миллиард долларов, если генеральный прокурор Шокин не будет уволен... У меня уже тогда были все доказательства по этому делу. Я был правой рукой Порошенко в течение двух лет, я знал обо всех его разговорах, знал все, что он делал. Я сам много чего контролировал вместе со спецслужбами", - добавил он.
Суд Германии отказал ранее Украине в экстрадиции бывшего депутата Верховной рады, фигуранта "газового дела" Александру Онищенко, экс-парламентарий отпущен на свободу, об этом сообщил сам Онищенко в комментарии украинскому изданию "Страна". В январе издание Liga.net со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Украины сообщило, что Онищенко задержан в Германии. Ранее издание также сообщало, что экс-депутат должен вернуться на Украину 13 декабря на условиях добровольной экстрадиции. Позже антикоррупционная прокуратура Украины подтвердила информацию о задержании Онищенко в Германии. Двадцать седьмого мая суд Германии отказал Украине в экстрадиции экс-парламентария и отпустил его на свободу.
Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине.
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