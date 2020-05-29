Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена

БЕРЛИН, 29 мая – РИА Новости. Новые данные по делу бывшего вице-президента США Новые данные по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине будут обнародованы в США в сентябре, они указывают на прямое вмешательство американцев в работу украинского кабмина в период правления Петра Порошенко и о финансировании через Украину предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон , заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, фигурант "газового дела" Александр Онищенко , который с 2015 года был доверенным лицом украинского экс-лидера.

Демократы в США ранее организовали процесс импичмента против президента Дональда Трампа , подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Байдена и его сына Хантера. Трамп заявлял, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

Сын Байдена работал в совете директоров украинской энергокомпании Burisma, и Трамп считал, что Байден-старший добился прекращения расследования против этой компании и увольнения бывшего тогда генпрокурором Украины Виктора Шокина . Руководство Burisma подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу недр. Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.

В конце мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана

Порошенко ранее заявил, что записи якобы его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом сфабрикованы. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на записи должна реагировать прокуратура, по его мнению, это дело могут квалифицировать как госизмену.

"Это (записи Деркача - ред.) пришло от меня. Это записи, которые я хотел представить на пресс-конференции в США. Потом я был арестован. Во время заключения (в ФРГ - ред.) я принял решение передать записи депутату Деркачу, чтобы он мог представить их на пресс-конференции... Я передал их ему через моего украинского адвоката", - заявил Онищенко, добавив, что есть "еще больше" записей, и "администрация Трампа использует их дальше в сентябре", к выборам в США.

"Они (в администрации Трампа - ред.) также получили много финансовых документов о различных финансовых переводах из Америки и Европы в Украину. Эти деньги были отмыты через частную компанию Порошенко. И, наоборот, деньги возвращались из Украины в Соединенные Штаты, где они использовались для предвыборной кампании (кандидата в президент от демпартии США Хиллари - ред.) Клинтон. Это проходило через сына Байдена и компанию Burisma. Когда Шокин тогда начал расследование по Burisma, он был заменен. Дело было закрыто при новом прокуроре", - заявил Онищенко.

"Это был дополнительный бонус (амер. Payback - ред.) финансовой помощи американцев Украине в то время. Это было очень хорошо слышно (на одной из пленок, обнародованных Деркачем - ред.), когда Байден пригрозил не платить миллиард долларов, если генеральный прокурор Шокин не будет уволен... У меня уже тогда были все доказательства по этому делу. Я был правой рукой Порошенко в течение двух лет, я знал обо всех его разговорах, знал все, что он делал. Я сам много чего контролировал вместе со спецслужбами", - добавил он.

Суд Германии отказал ранее Украине в экстрадиции бывшего депутата Верховной рады, фигуранта "газового дела" Александру Онищенко, экс-парламентарий отпущен на свободу, об этом сообщил сам Онищенко в комментарии украинскому изданию "Страна". В январе издание Liga.net со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Украины сообщило, что Онищенко задержан в Германии. Ранее издание также сообщало, что экс-депутат должен вернуться на Украину 13 декабря на условиях добровольной экстрадиции. Позже антикоррупционная прокуратура Украины подтвердила информацию о задержании Онищенко в Германии. Двадцать седьмого мая суд Германии отказал Украине в экстрадиции экс-парламентария и отпустил его на свободу.