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2020-05-29T20:03
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В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
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РИА Новости

В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей

20:03 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предполагается ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тысяч рублей, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Так, статью 14.1. "Мелкое хулиганство" предлагается дополнить частью третьей - мелкое хулиганство, совершенное на воздушном транспорте. Такое нарушение повлечет за собой административный штраф в размере от 30 тысяч до 500 тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток.
Кроме того, меняется формулировка понятия мелкого хулиганства. Теперь оно трактуется как "оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань, отправление естественных надобностей в общественном месте или другие действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу, нарушающие правопорядок, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества".
В аэропорту Толмачево авиадебошир избил экипаж и оскорбил полицейского
15 мая 2019, 16:44
В аэропорту Толмачево авиадебошир избил экипаж и оскорбил полицейского
2000013
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РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
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