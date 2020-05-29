В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед "Газпромом"

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В минэнерго В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.

В ведомстве подчеркнули, что между сторонами есть разногласия по определению стоимости топлива "с учетом его калорийности".

"Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами", — заявили в пресс-службе минэнерго.

Там отметили, что урегулирование этих вопросов принадлежит компетенции хозяйствующих субъектов.

Претензии "Газпрома"

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что долги белорусской стороны перед компанией составляют около 165,6 миллиона долларов. По его словам, после выплаты задолженности Россия будет готова к переговорам по поставкам газа в 2021 году.

Он добавил, что главе белорусского минэнерго было отправлено письмо с изложением этой ситуации.

Позиция Белоруссии

В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. Тогда первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск намерен добиваться "небольшой корректировки".

При этом позже президент Александр Лукашенко снова потребовал снизить цену на газ, аргументировав это тем, что страна покупает российское топливо по более высоким тарифам, чем Европа.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Белоруссии", — сказал он.

В свою очередь, премьер Сергей Румас также заявил, что у белорусской стороны "есть все основания" продемонстрировать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья". Шансы договориться с Москвой политик оценил высоко.