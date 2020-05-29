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2020-05-29T19:56
https://ria.ru/20200529/1572199544.html
Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
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РИА Новости

Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем

19:56 29.05.2020
13956
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Истребитель Су-30СМ ВМФ России выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны продемонстрировало американским коллегам, что зафиксировало бомбардировщики-невидимки, объяснил "Московскому комсомольцу" заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Так эксперт прокомментировал перехват российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ американских B-1B Lancer над Черным и Балтийским морями. Как ранее рассказали в военном ведомстве, отечественные ПВО засекли иностранные самолеты, после чего российские ВКС приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.
Видео перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями
17:46
Опубликовано видео перехвата американских B-1B российскими истребителями
"Полеты американских бомбардировщиков вблизи наших границ преследуют вполне конкретную цель – показать всем свою мощь, поиграть мускулами. Мол, вот, смотрите, мы летаем, у нас есть ракеты, бомбы, бойтесь нас. А наши летчики говорят: никто вас не боится", — заявил Сытник.
Также, по его мнению, таким жестом российские военные показали, что ПВО "прекрасно видят" бомбардировщики, которые считаются невидимками.
"И на большом удалении. Раз успевают поднять наши истребители и точно вывести их на цель. Так что, наши истребители на деле показали американцам: ребята, мы вас видим, наши истребители вас сопровождают, будьте поаккуратнее"", — заключил специалист.
Американские военные самолеты и раньше проводили операции вблизи границ России. В Москве подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран и призывали Вашингтон прекратить такие полеты. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
27 мая, 13:38
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
12793034
Обсудить 4
РоссияЮрий СытникСу-30СМБалтийское мореВоздушно-космические силы РоссииСу-27МоскваВашингтон (город)СШАБезопасность
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Видео перехвата бомбардировщиков ВВС США российскими истребителями
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