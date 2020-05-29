Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минобороны продемонстрировало американским коллегам, что зафиксировало бомбардировщики-невидимки, объяснил "Московскому комсомольцу" заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Так эксперт прокомментировал перехват российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ американских B-1B Lancer над Черным и Балтийским морями. Как ранее рассказали в военном ведомстве, отечественные ПВО засекли иностранные самолеты, после чего российские ВКС приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.
"Полеты американских бомбардировщиков вблизи наших границ преследуют вполне конкретную цель – показать всем свою мощь, поиграть мускулами. Мол, вот, смотрите, мы летаем, у нас есть ракеты, бомбы, бойтесь нас. А наши летчики говорят: никто вас не боится", — заявил Сытник.
Также, по его мнению, таким жестом российские военные показали, что ПВО "прекрасно видят" бомбардировщики, которые считаются невидимками.
"И на большом удалении. Раз успевают поднять наши истребители и точно вывести их на цель. Так что, наши истребители на деле показали американцам: ребята, мы вас видим, наши истребители вас сопровождают, будьте поаккуратнее"", — заключил специалист.