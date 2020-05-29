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2020-05-29T19:54
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В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков
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РИА Новости

В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков

19:54 29.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Месячная норма осадков выпала в Москве в пятницу, установлен двойной рекорд для этого дня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате атаки балканского циклона на Москву за 29 мая 2020 года пролилось в общей сложности 52 миллиметра осадков, что эквивалентно месячной норме (51 миллиметр). Таким образом, установлен двойной рекорд по количеству небесной влаги. Пал прежний суточный рекорд для 29 мая, который составлял 26,1 миллиметра, и абсолютный суточный максимум осадков для мая, принадлежавший 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметров. И оба этих показателя - перекрыты", - сообщил Тишковец.
Ранее синоптики прогнозировали, что в Москве за 24 часа выпадет 40 миллиметров осадков, дождь не прекращаясь шел в столице с раннего утра.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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