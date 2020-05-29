В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков

"В результате атаки балканского циклона на Москву за 29 мая 2020 года пролилось в общей сложности 52 миллиметра осадков, что эквивалентно месячной норме (51 миллиметр). Таким образом, установлен двойной рекорд по количеству небесной влаги. Пал прежний суточный рекорд для 29 мая, который составлял 26,1 миллиметра, и абсолютный суточный максимум осадков для мая, принадлежавший 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметров. И оба этих показателя - перекрыты", - сообщил Тишковец.