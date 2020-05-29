Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T19:53
https://ria.ru/20200529/1572199440.html
В КоАП внесли положение о компенсации после незаконного наказания
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:0:3248:1828_1036x0_80_0_0_3a677d760599dd8d16035564e937f11d.jpg
РИА Новости

В КоАП внесли положение о компенсации после незаконного наказания

19:53 29.05.2020
132
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Человеку, незаконно привлеченному к административной ответственности, будет предусмотрена компенсация морального вреда, такие изменения предусмотрены в проекте нового КоАП, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.
"Проект процессуального КоАП дополнен положениями о компенсации морального вреда, причиненного физическому лицу, и о возмещении вреда, нанесенного деловой репутации юридического лица, вследствие незаконного привлечения их к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Таким образом, в проекте процессуального КоАП предусмотрен механизм восстановления прав лиц, незаконно привлеченных к административной ответственности.
Здание Министерства Юстиции России
18:47
В России предложили сократить максимальный срок обязательных работ
1410000
Обсудить 0
РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Рекомендуем
Раскладка патронов
В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
Молоток в зале судебных заседаний
В новом КоАП исключили наказание должностного и юрлица за одно нарушение
Работы по уборке мусора и благоустройству территории в Москве
В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
Андрей Клишас
В Совфеде оценили новую редакцию КоАП
Посетитель у картины Иосифа Серебряного Партизанский отряд на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
Выставку "Память поколений" планируют представить регионам до конца года
Пассажирский самолет Boeing 777
В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
В новый КоАП вернут презумпцию невиновности
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
Минюст исключил из КоАП кратное увеличение штрафов за превышение скорости
Джо Байден в Киеве
Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
Молоток судьи
В новом КоАП могут закрепить положение о бесплатной юрпомощи
Дождь в Москве
В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 марта 2016
Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден раскритиковал Трампа за "призывы к насилию против американцев"
Сотрудник полиции
В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:38В Миннеаполисе экс-полицеского обвинили в убийстве по делу Флойда
21:36В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника
21:36Издатель сообщил о закрытии сделки по продаже "Ведомостей"
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
Лента новостейМолния