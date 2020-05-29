В КоАП внесли положение о компенсации после незаконного наказания

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Человеку, незаконно привлеченному к административной ответственности, будет предусмотрена компенсация морального вреда, такие изменения предусмотрены в проекте нового КоАП, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.
"Проект процессуального КоАП дополнен положениями о компенсации морального вреда, причиненного физическому лицу, и о возмещении вреда, нанесенного деловой репутации юридического лица, вследствие незаконного привлечения их к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Таким образом, в проекте процессуального КоАП предусмотрен механизм восстановления прав лиц, незаконно привлеченных к административной ответственности.