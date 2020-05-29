Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Миннеаполис

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Миннеаполис, надеется на справедливое расследование и непредвзятую реакцию правозащитников, говорится в опубликованном пресс-службой российской дипмиссии заявлении.
"Рекомендуем соотечественникам воздержаться от появления в местах скопления протестующих, от поездок в этот город", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook. В российской дипмиссии отмечают, что рассчитывают на "справедливое расследование произошедшего, обеспечение правосудия и нормальных условий для работы СМИ".
"Внимательно наблюдаем за реакцией международных правозащитных организаций. Ожидаем, что они продемонстрируют непредвзятый подход в оценке событий в этом американском городе", - отмечается в сообщении.
Беспорядки охватили Миннеаполис после появления видео гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате действий полицейского при его задержании.
Беспорядки с погромами и пожарами продолжаются третьи сутки. Для обеспечения контроля над ситуацией в города Миннеаполис и Сент-Пол прибыли около 500 бойцов Национальной гвардии.