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2020-05-29T20:44
https://ria.ru/20200529/1572199402.html
Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Миннеаполис
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РИА Новости

Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Миннеаполис

19:51 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
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© REUTERS / Carlos BarriaВоеннослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Миннеаполис, надеется на справедливое расследование и непредвзятую реакцию правозащитников, говорится в опубликованном пресс-службой российской дипмиссии заявлении.
"Рекомендуем соотечественникам воздержаться от появления в местах скопления протестующих, от поездок в этот город", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook. В российской дипмиссии отмечают, что рассчитывают на "справедливое расследование произошедшего, обеспечение правосудия и нормальных условий для работы СМИ".
"Внимательно наблюдаем за реакцией международных правозащитных организаций. Ожидаем, что они продемонстрируют непредвзятый подход в оценке событий в этом американском городе", - отмечается в сообщении.
Беспорядки охватили Миннеаполис после появления видео гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате действий полицейского при его задержании.
Беспорядки с погромами и пожарами продолжаются третьи сутки. Для обеспечения контроля над ситуацией в города Миннеаполис и Сент-Пол прибыли около 500 бойцов Национальной гвардии.
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Джордж ФлойдМиннеаполисСент-ПолВ мире
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