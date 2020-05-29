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Тамбовская область
2020-05-29T19:51
https://ria.ru/20200529/1572199375.html
На Тамбовщине в этом году будет построена еще одна школа на 825 учеников
https://cdn24.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:186:2879:1805_1036x0_80_0_0_c2cb1c33d11ad5344ba1263490c71014.jpg
РИА Новости

На Тамбовщине в этом году будет построена еще одна школа на 825 учеников

19:51 29.05.2020
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
ТАМБОВ, 29 мая – РИА Новости. В Котовске Тамбовской области по нацпроекту "Образование" в этом году будет построена школа "ЭКОТЕХ+" стоимостью 850 миллмонов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в Тамбовской области каждая новая школа изначально строится под определенную специализацию, которая подбирается, исходя из особенностей конкретного населенного пункта. Так, в ноябре 2019 года в городе Котовске началось строительство школы "ЭКОТЕХ+". Новое учебное заведение рассчитано на 825 мест.
"На возведение новой школы в Котовске планируется направить 850,6 миллиона рублей. Из них более 731 миллиона рублей - средства федерального бюджета, около 119 миллионов рублей добавят из бюджета Тамбовской области. Открытие новой школы ликвидирует в городе обучение во вторую смену, откроет новые возможности для реализации программ современного дополнительного образования, поэтому внимание к строительству этого объекта у региональной власти особое", - сказал представитель пресс-службы.
На объекте ежедневно работают от 120 до 135 человек и  11 единиц строительной техники. Перерыв в строительных работах был сделан только на неделю, в момент начала пандемии коронавируса. Процесс возведения объекта контролирует глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
 "Мы предъявляем высокие требования к процессу строительства всех социальных объектов в регионе, в том числе к возведению школ. Важно все: от концепции до итогового внешнего вида здания. Я не сомневаюсь в том, что здесь эти требования будут выполнены, подрядная организация сдаст объект в эксплуатацию в срок. Подрядчик не только соблюдает график выполнения работ, но и следует всем необходимым санитарным требованиям сегодняшнего дня", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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На данный момент завершаются строительно-монтажные работы по возведению коробки здания, после чего строители приступят к отделочным работам и устройству внутренних инженерных коммуникаций. Через три месяца планируется перейти к благоустройству территории. Срок завершения строительства – ноябрь 2020 года.
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