На Тамбовщине в этом году будет построена еще одна школа на 825 учеников

ТАМБОВ, 29 мая – РИА Новости. В Котовске В Котовске Тамбовской области по нацпроекту "Образование" в этом году будет построена школа "ЭКОТЕХ+" стоимостью 850 миллмонов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в Тамбовской области каждая новая школа изначально строится под определенную специализацию, которая подбирается, исходя из особенностей конкретного населенного пункта. Так, в ноябре 2019 года в городе Котовске началось строительство школы "ЭКОТЕХ+". Новое учебное заведение рассчитано на 825 мест.

"На возведение новой школы в Котовске планируется направить 850,6 миллиона рублей. Из них более 731 миллиона рублей - средства федерального бюджета, около 119 миллионов рублей добавят из бюджета Тамбовской области. Открытие новой школы ликвидирует в городе обучение во вторую смену, откроет новые возможности для реализации программ современного дополнительного образования, поэтому внимание к строительству этого объекта у региональной власти особое", - сказал представитель пресс-службы.

На объекте ежедневно работают от 120 до 135 человек и 11 единиц строительной техники. Перерыв в строительных работах был сделан только на неделю, в момент начала пандемии коронавируса. Процесс возведения объекта контролирует глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

"Мы предъявляем высокие требования к процессу строительства всех социальных объектов в регионе, в том числе к возведению школ. Важно все: от концепции до итогового внешнего вида здания. Я не сомневаюсь в том, что здесь эти требования будут выполнены, подрядная организация сдаст объект в эксплуатацию в срок. Подрядчик не только соблюдает график выполнения работ, но и следует всем необходимым санитарным требованиям сегодняшнего дня", - приводит пресс-служба слова Никитина.