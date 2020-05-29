Попова отметила уменьшение случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число обследуемых на коронавирус в России растет, при этом количество заболевших, регистрируемых за сутки, уменьшается, это значит, что эпидемиологический процесс идет на снижение без обратного развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"При все увеличивающемся количестве обследованных лиц, а это именно так, мы видим снижающееся число ежедневно выявляемых случаев инфицирования, это как раз характеристика эпидпроцесса, как эпидпроцесса, который идет на снижение уверенное без обратного развития, ни в одном из регионов этого сегодня не происходит", - сказала Попова в анонсе передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Она отметила, что все большее количество регионов выходит на ту стадию, когда число заболевших каждый день меньше, чем в предыдущий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.