Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.
"Я считаю, что это было абсолютно правильное решение и более того, даже те регионы, которые сегодня сохраняют режим самоизоляции либо для отдельных категорий граждан, либо для отдельных муниципальных образований у себя на территории, (это) позволяет нам предупредить распространение инфекции", - сказала Голикова на брифинге.
Она отметила, что важно, чтобы коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек инфицированный может заразить до момента изоляции, был не 1, а приблизился к 0,5.
Голикова добавила, что регионы движутся в направлении снятия ограничительных мер, но важно, чтобы принимая такие решения, регионы принимали их, исходя из стабильности ситуации, чтобы не было возврата к ограничительным мерам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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