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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T19:50
https://ria.ru/20200529/1572199255.html
Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным

19:49 29.05.2020 (обновлено: 19:50 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.
"Я считаю, что это было абсолютно правильное решение и более того, даже те регионы, которые сегодня сохраняют режим самоизоляции либо для отдельных категорий граждан, либо для отдельных муниципальных образований у себя на территории, (это) позволяет нам предупредить распространение инфекции", - сказала Голикова на брифинге.
Она отметила, что важно, чтобы коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек инфицированный может заразить до момента изоляции, был не 1, а приблизился к 0,5.
Голикова добавила, что регионы движутся в направлении снятия ограничительных мер, но важно, чтобы принимая такие решения, регионы принимали их, исходя из стабильности ситуации, чтобы не было возврата к ограничительным мерам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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