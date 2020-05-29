Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным

"Я считаю, что это было абсолютно правильное решение и более того, даже те регионы, которые сегодня сохраняют режим самоизоляции либо для отдельных категорий граждан, либо для отдельных муниципальных образований у себя на территории, (это) позволяет нам предупредить распространение инфекции", - сказала Голикова на брифинге.