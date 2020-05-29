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2020-05-29T19:48
https://ria.ru/20200529/1572199147.html
Почти 400 жителей Нижегородской области вернулись домой из-за рубежа
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РИА Новости

Почти 400 жителей Нижегородской области вернулись домой из-за рубежа

19:48 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Более 390 жителей Нижегородской области вернулись на родину из-за границы за последние 1,5 месяца, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С 15 апреля по 29 мая специальными рейсами в регион из-за границы смог вернуться 391 житель Нижегородской области. Среди вернувшихся наибольшее число нижегородцев прибыло из Индии (66 человек), Индонезии (59 человек), США (41 человек), Таиланда (34 человека). Кроме того, за этот период в Нижегородскую область из 10 стран Европы вернулись 50 человек", - говорится в сообщении.
По информации департамента внешних связей правительства Нижегородской области, в ближайшие дни ожидается прибытие еще 28 нижегородцев. Так, 29 мая в Москву из Франкфурта-на-Майне прилетел борт, которым планируют воспользоваться четверо нижегородцев. На 30 мая и 2 июня запланированы вывозные рейсы из Лондона и Мадрида, на которые зарегистрировались 16 жителей региона. Также 1 июня бортом из Майами в регион доставят 8 нижегородцев.
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
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