Тамбовская область достигла максимального объема экспорта продтоваров

По итогам первого квартала объем экспорта продовольственных товаров из области вырос более чем в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении он составил почти 89 миллионов долларов, тогда как в январе-марте 2019 года этот показатель равнялся был 34,7 миллиона долларов. За январь-март текущего года регион экспортировал больше продукции, чем в целом за 2015 или 2016 годы.