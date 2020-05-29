Тамбовская область достигла максимального объема экспорта продтоваров

ТАМБОВ, 29 мая – РИА Новости. В Тамбовской области в первом квартале 2020 достигнут максимальный результат по объемам экспорта продовольственных товаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По итогам первого квартала объем экспорта продовольственных товаров из области вырос более чем в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении он составил почти 89 миллионов долларов, тогда как в январе-марте 2019 года этот показатель равнялся был 34,7 миллиона долларов. За январь-март текущего года регион экспортировал больше продукции, чем в целом за 2015 или 2016 годы.
"За последние пять лет экспорт тамбовского продовольствия вырос более чем в 3 раза. Ведущие позиции в структуре экспорта продукции агропромышленного комплекса занимают зерновые культуры, сахар, растительное масло, семена подсолнечника, мясо свиней и птицы", - сказал представитель пресс-службы.