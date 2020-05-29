Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T19:47
https://ria.ru/20200529/1572199084.html
В новом КоАП исключили наказание должностного и юрлица за одно нарушение
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d8d14bc84436b687fb60dc053ea9db6f.jpg
РИА Новости

В новом КоАП исключили наказание должностного и юрлица за одно нарушение

19:47 29.05.2020
116
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Одновременное привлечение к ответственности юридического и его должностного лица за одно и тоже правонарушение исключается в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил Минюст России.
"В проекте нового КоАП предлагается закрепить общее правило, согласно которому не допускается одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение", - говорится в сообщении.
Однако существуют два исключения. Первое - когда предусмотрена возможность назначения различных видов административного наказания для юридического лица и его должностного лица. Второе- когда одно из указанных лиц освобождается от наказания в связи с невозможностью его исполнения.
Подросток за компьютером
18:53
В России могут начать штрафовать подростков-нарушителей, имеющих доход
103001
Обсудить 0
РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Рекомендуем
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
В КоАП внесли положение о компенсации после незаконного наказания
Молоток судьи
В новом КоАП могут закрепить положение о бесплатной юрпомощи
Андрей Клишас
В Совфеде оценили новую редакцию КоАП
Работы по уборке мусора и благоустройству территории в Москве
В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
Сотрудник полиции
СЖР взял на контроль ситуацию с задержанием журналистов у ГУВД в Москве
Пассажирский самолет Boeing 777
В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
В новый КоАП вернут презумпцию невиновности
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден раскритиковал Трампа за "призывы к насилию против американцев"
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
В Крыму разрешат работу кафе и ресторанов на открытом воздухе
Международный детский центр Артек в Крыму
Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
Раскладка патронов
В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
Офисный работник
Чиновникам запретят приостанавливать работу бизнеса
Здание Министерства Юстиции России
В России предложили сократить максимальный срок обязательных работ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:38В Миннеаполисе экс-полицеского обвинили в убийстве по делу Флойда
21:36В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника
21:36Издатель сообщил о закрытии сделки по продаже "Ведомостей"
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
Лента новостейМолния