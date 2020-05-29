В новом КоАП исключили наказание должностного и юрлица за одно нарушение

"В проекте нового КоАП предлагается закрепить общее правило, согласно которому не допускается одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение", - говорится в сообщении.

Однако существуют два исключения. Первое - когда предусмотрена возможность назначения различных видов административного наказания для юридического лица и его должностного лица. Второе- когда одно из указанных лиц освобождается от наказания в связи с невозможностью его исполнения.