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Тамбовская область
2020-05-29T19:46
https://ria.ru/20200529/1572199025.html
В Тамбовской области начали строительство путепровода за 1,4 млрд рублей
https://cdn23.img.ria.ru/images/151926/97/1519269781_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_f7f622e7e508b159c5efd76bf6b127f8.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области начали строительство путепровода за 1,4 млрд рублей

19:46 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 29 мая – РИА Новости. На строительство путепровода в Мичуринске Тамбовской области будет направлено более 1,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет большое внимание развитию дорожной инфраструктуры региона, благодаря чему в Мичуринске приступили к решению одного из самых проблемных вопросов – обеспечению бесперебойной транспортной связи центральной части города и его отдаленного микрорайона – Кочетовки, который на сегодня является одним из самых густонаселенных.
"На электронный аукцион по строительству путепровода была подана одна заявка от ООО "Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна". Ее признали соответствующей требованиям, с ООО "КД ПМК" заключен контракт на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Проект строительства путепровода в Мичуринске получил положительное заключение экспертизы. Заказчиком работ является ТОГКУ "Тамбовавтодор", - сказал представитель пресс-службы.
Путепровод возведут в несколько этапов. Мостовое сооружение будет состоять из  четырех полос движения протяженностью 386 метров. Общая длина участка автодороги вместе с путепроводом составит более двух километров. Завершить все работы на объекте планируется к концу 2023 года.
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