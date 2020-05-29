В Тамбовской области начали строительство путепровода за 1,4 млрд рублей

По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет большое внимание развитию дорожной инфраструктуры региона, благодаря чему в Мичуринске приступили к решению одного из самых проблемных вопросов – обеспечению бесперебойной транспортной связи центральной части города и его отдаленного микрорайона – Кочетовки, который на сегодня является одним из самых густонаселенных.