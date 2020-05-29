В Тамбовской области начали строительство путепровода за 1,4 млрд рублей

ТАМБОВ, 29 мая – РИА Новости. На строительство путепровода в Мичуринске Тамбовской области будет направлено более 1,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделяет большое внимание развитию дорожной инфраструктуры региона, благодаря чему в Мичуринске приступили к решению одного из самых проблемных вопросов – обеспечению бесперебойной транспортной связи центральной части города и его отдаленного микрорайона – Кочетовки, который на сегодня является одним из самых густонаселенных.
"На электронный аукцион по строительству путепровода была подана одна заявка от ООО "Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна". Ее признали соответствующей требованиям, с ООО "КД ПМК" заключен контракт на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Проект строительства путепровода в Мичуринске получил положительное заключение экспертизы. Заказчиком работ является ТОГКУ "Тамбовавтодор", - сказал представитель пресс-службы.
Путепровод возведут в несколько этапов. Мостовое сооружение будет состоять из четырех полос движения протяженностью 386 метров. Общая длина участка автодороги вместе с путепроводом составит более двух километров. Завершить все работы на объекте планируется к концу 2023 года.