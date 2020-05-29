В Крыму разрешат работу кафе и ресторанов на открытом воздухе

Он уточнил, что предприятиям, готовым организовать летние площадки, муниципальные образования Крыма смогут предоставлять земельные участки по отдельной бесконкурсной процедуре.

На данный момент все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.