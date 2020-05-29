В Крыму разрешат работу кафе и ресторанов на открытом воздухе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Летние площадки кафе, ресторанов и столовых смогут начать работу в Крыму с 1 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С 1 июня допускается деятельность мест общественного питания, которые находятся на открытом воздухе (летние площадки и террасы)", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он уточнил, что предприятиям, готовым организовать летние площадки, муниципальные образования Крыма смогут предоставлять земельные участки по отдельной бесконкурсной процедуре.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с 18 мая отменен для всех, кроме людей старше 65 лет. Были сняты ограничения по работе предприятий, однако решение по открытию курортов и общепита пока не было принято. Власти республики 27 мая обратились к правительству России с просьбой ослабить ограничения Роспотребнадзора в отношении отелей и санаториев.
На данный момент все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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