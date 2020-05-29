В Крыму откроют отели и санатории

Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с 18 мая отменен для всех граждан, кроме людей старше 65 лет. Были сняты ограничения по работе многих предприятий, кроме предприятий общепита и санаторно-курортной отрасли. Власти республики 27 мая обратились к правительству России с просьбой ослабить ограничения Роспотребнадзора в отношении отелей и санаториев.