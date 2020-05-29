В Крыму откроют отели и санатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма смогут начать работу с 15 июня, но только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
"Уже с 1 июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти", - написал Аксенов "ВКонтакте".
Он добавил, что с 15 июня планируется очередной этап послаблений режима самоизоляции и работы предприятий региона. До этого времени Крым должен нарастить объемы тестирования (на коронавирус) и провести ряд мероприятий, в том числе до 5 июня необходимо провести встречи со всеми ассоциациями туристической отрасли.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с 18 мая отменен для всех граждан, кроме людей старше 65 лет. Были сняты ограничения по работе многих предприятий, кроме предприятий общепита и санаторно-курортной отрасли. Власти республики 27 мая обратились к правительству России с просьбой ослабить ограничения Роспотребнадзора в отношении отелей и санаториев.
На данный момент все прибывающие на полуостров, не имеющие в Крыму регистрации или собственности, должны находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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