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2020-05-29T20:44
https://ria.ru/20200529/1572198754.html
Байден раскритиковал Трампа за "призывы к насилию против американцев"
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РИА Новости

Байден раскритиковал Трампа за "призывы к насилию против американцев"

19:42 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США и экс-вице-президент Джо Байден заявил, что он "в ярости" после сообщений президента Дональда Трампа, "призывающих к насилию против американских граждан" на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией в Миннеаполисе.
Ранее Трамп написал в своем Twitter, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль. Президент заявил, что "или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль", или он направит в город Национальную гвардию и "сделает все, как надо". Трамп также написал, что "мы возьмем (ситуацию) под контроль, но когда начинается мародерство, начинается стрельба". Позже социальная сеть Twitter пометила сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия.
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
08:28
В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок
"Достаточно. Это не абстракция: чернокожий репортер был задержан во время выполнения своей работы этим утром, в то время как белый полицейский, который убил Джорджа Флойда, остается на свободе. Я рад, что были предприняты оперативные меры, но этим все сказано... Он (Трамп - ред.) призывает к насилию против американских граждан в момент боли для многих. Я в ярости, и вы должны быть тоже", - написал Байден в Twitter.
Уже третий день в США продолжаются протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией в американском городе Миннеаполис.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
Сотрудники Национальной гвардии США
10:19
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
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Джордж ФлойдБеспорядки в МиннеаполисеДональд ТрампДжо БайденМиннеаполисСШАВ мире
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