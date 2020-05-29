Байден раскритиковал Трампа за "призывы к насилию против американцев"

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль. Президент заявил, что "или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль", или он направит в город Национальную гвардию и "сделает все, как надо". Трамп также написал, что "мы возьмем (ситуацию) под контроль, но когда начинается мародерство, начинается стрельба". Позже социальная сеть Twitter пометила сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия.