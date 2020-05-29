СЖР взял на контроль ситуацию с задержанием журналистов у ГУВД в Москве

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев во время задержания у здания ГУВД в Москве в пятницу были на журналистском задании и предъявили редакционные удостоверения, сообщила РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в четверг при задержании журналисты находились на месте как обычные граждане, но СЖР в любом случае взял ситуацию на контроль.
Венедиктов в четверг сообщил РИА Новости о задержании журналистки радиостанции Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД в поддержку арестованного на 15 суток коллеги Ильи Азара. Сведения о своем задержании также подтвердил главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, отметив, что вместе с ним задержан и Плющев. Вечером Смирнов рассказал, что его и пятерых других журналистов, находившихся с ним в одном отделе, отпустили.
В пятницу появились сообщения о повторном задержании Фельгенгауэр и Плющева у здания ГУВД.
"(В пятницу) они были на журналистском задании, предъявили редакционные удостоверения, электронные пропуска и паспорта. Полицейские потребовали "редакционное задание", которое не существует ни в одном документе. И увезли в Хамовнический ОВД. Адвокаты работают", - рассказал Венедиктов.
Как сообщил РИА Новости Соловьев, СЖР общался по этому поводу с руководством центрального аппарата МВД. "Уже взяли ситуацию на контроль и даже общались сегодня с руководством центрального аппарата МВД России. Потому что все-таки полицейские не могут требовать и редакционное задание, и пресс-карту. Либо то, либо другое. И им об этом нужно напомнить", - рассказал он.
"Вчера они выходили не как журналисты, а как просто граждане. Мы совместно с СПЧ в прошлом году "сочинили" инструкцию о том, как вести себя с юридической точки зрения журналистам на митингах. И есть две ситуации. Одна - это журналист исполняет свои профессиональные обязанности, он приходит освещать ситуацию, фотографирует, записывает, снимает и идет в редакцию. Он более защищен законом. Другая ситуация - журналист сочувствует тому, что происходит на митинге, откладывает в сторону фотоаппарат и идет участвовать, кричит лозунги или стоит в одиночном пикете. И он уже не журналист в данном случае. Он просто гражданин, который высказывает свою гражданскую позицию", - объяснил ситуацию Соловьев.
Позже в пятницу Фельгенгауэр в своем Twitter сообщила, что журналистов уже отпустили. "Отпустили нас. Без протокола", - написала она.
Ранее адвокат Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что Тверской районный суд Москвы в четверг арестовал на 15 суток Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.