СЖР взял на контроль ситуацию с задержанием журналистов у ГУВД в Москве

Как сообщил РИА Новости Соловьев, СЖР общался по этому поводу с руководством центрального аппарата МВД. "Уже взяли ситуацию на контроль и даже общались сегодня с руководством центрального аппарата МВД России. Потому что все-таки полицейские не могут требовать и редакционное задание, и пресс-карту. Либо то, либо другое. И им об этом нужно напомнить", - рассказал он.

"Вчера они выходили не как журналисты, а как просто граждане. Мы совместно с СПЧ в прошлом году "сочинили" инструкцию о том, как вести себя с юридической точки зрения журналистам на митингах. И есть две ситуации. Одна - это журналист исполняет свои профессиональные обязанности, он приходит освещать ситуацию, фотографирует, записывает, снимает и идет в редакцию. Он более защищен законом. Другая ситуация - журналист сочувствует тому, что происходит на митинге, откладывает в сторону фотоаппарат и идет участвовать, кричит лозунги или стоит в одиночном пикете. И он уже не журналист в данном случае. Он просто гражданин, который высказывает свою гражданскую позицию", - объяснил ситуацию Соловьев.