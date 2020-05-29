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Пилот оставил мем в небе над Германией
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РИА Новости

Пилот оставил мем в небе над Германией

19:35 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
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Пилот оставил мем в небе над Германией
Пилот оставил мем в небе над Германией
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пилот самолета Diamond DA20-A1 Katana вывел в небе над Германией изображение популярного мема trollface. Его маршрут отображается на портале Flightradar24.
Чтобы "нарисовать" на радаре такую картинку, ему потребовалось почти два с половиной часа.
Пилоты небольших воздушных судов иногда оставляют послания на Flightradar. Так, например, в этом месяце россиянин Олег Кобзев вывел над Тульской областью надпись "А где все?", а днем позже в небе над американским штатом Флорида появилась фраза "Мой руки" на русском языке.
21 февраля 2019, 07:09
В Австралии пилот нарисовал в небе два фаллических символа
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Flightradar24ГерманияВ мире
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