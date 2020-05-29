В Ингушетии продлили режим самоизоляции

"Два месяца самоизоляции дали свои результаты. Благодаря вовремя принятым мерам, мы с вами сумели удержать регион от катастрофического развития событий… Тем не менее, мы не достигли результатов поэтапного выхода из карантина. Поэтому решением оперативного штаба республики режим самоизоляции в Ингушетии продлен до 7 июня включительно", - сказал Калиматов.

Калиматов пояснил, что следующая неделя станет своего рода инкубационным периодом и даст оперштабу понимание о дальнейших действиях. "Чем раньше будет наведен порядок на местах, тем быстрее придем к положительным результатам: болезнь пойдет на спад, экономика начнет реанимироваться, люди – зарабатывать. Нельзя продлевать режим самоизоляции бесконечно. В этом есть смысл только при условии, что все контролирующие органы, а в большей степени главы муниципалитетов, будут выполнять свою работу: вас ожидает насыщенная неделя", - заявил глава Ингушетии.