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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T19:34
https://ria.ru/20200529/1572198418.html
В Ингушетии продлили режим самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572194897_0:29:1501:873_1036x0_80_0_0_b6fad40bfeeda039e5c0af2bff817b7c.jpg
РИА Новости

В Ингушетии продлили режим самоизоляции

19:34 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил до 7 июня режим самоизоляции в регионе, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"Два месяца самоизоляции дали свои результаты. Благодаря вовремя принятым мерам, мы с вами сумели удержать регион от катастрофического развития событий… Тем не менее, мы не достигли результатов поэтапного выхода из карантина. Поэтому решением оперативного штаба республики режим самоизоляции в Ингушетии продлен до 7 июня включительно", - сказал Калиматов.
Он добавил, что это вынужденные меры, принятые ради здоровья и жизни жителей региона.
Калиматов пояснил, что следующая неделя станет своего рода инкубационным периодом и даст оперштабу понимание о дальнейших действиях. "Чем раньше будет наведен порядок на местах, тем быстрее придем к положительным результатам: болезнь пойдет на спад, экономика начнет реанимироваться, люди – зарабатывать. Нельзя продлевать режим самоизоляции бесконечно. В этом есть смысл только при условии, что все контролирующие органы, а в большей степени главы муниципалитетов, будут выполнять свою работу: вас ожидает насыщенная неделя", - заявил глава Ингушетии.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2000 случаев заболевания коронавирусом, скончались 52 человека, в том числе муфтий республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Махмуд-Али КалиматовКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияОбщество
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