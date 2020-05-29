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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T19:34
https://ria.ru/20200529/1572198385.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 324
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 324

19:34 29.05.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 324, до 38 161 человека, количество выявленных новых заражений - на 2095, до 271 222 человек, сообщил на брифинге в пятницу глава Минфина Риши Сунак.
Накануне в Британии умерли 377 человек, положительные анализы на коронавирус были у 1877.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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