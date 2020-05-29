В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 324

ЛОНДОН, 29 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 324, до 38 161 человека, количество выявленных новых заражений - на 2095, до 271 222 человек, сообщил на брифинге в пятницу глава Минфина Риши Сунак.
Накануне в Британии умерли 377 человек, положительные анализы на коронавирус были у 1877.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.