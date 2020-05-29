Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T19:32
https://ria.ru/20200529/1572198295.html
Минюст исключил из КоАП кратное увеличение штрафов за превышение скорости
https://cdn23.img.ria.ru/images/155909/68/1559096865_0:243:3209:2048_1036x0_80_0_0_f67fa6ae0eee2102acbbe49fa961f42e.jpg
РИА Новости

Минюст исключил из КоАП кратное увеличение штрафов за превышение скорости

19:32 29.05.2020
706
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Кратное увеличение штрафов за превышение скорости не прописано в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в отличие от предыдущей версии, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте министерства юстиции РФ.
Ранее широкий резонанс вызвали поправки, существенно увеличивающие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час – на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.
Водитель автомобиля
8 мая, 12:28
ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
Как пояснил министр юстиции Константин Чуйченко, в процессе обсуждения проекта нового КоАП РФ, ведомство получило почти 2 тысячи предложений по поправкам от рядовых россиян, общественных объединений, бизнеса и органов власти.
Из опубликованного проекта следует, что в статье 21.9 нового КоАП "Превышение установленной скорости движения" штрафы остаются идентичными тем, что и в действующей редакции.
Проект нового КоАП опубликовал Минюст России - предполагается, что он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля.
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
Вчера, 13:47
Проект КоАП по-прежнему требует доработки, заявил глава ТПП
1610008
Обсудить 0
РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Константин ЧуйченкоОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
В КоАП внесли положение о компенсации после незаконного наказания
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
В России могут увеличить число штрафов, которые можно оплатить со скидкой
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:36В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника
21:36Издатель сообщил о закрытии сделки по продаже "Ведомостей"
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
Лента новостейМолния