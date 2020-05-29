Минюст исключил из КоАП кратное увеличение штрафов за превышение скорости

Ранее широкий резонанс вызвали поправки, существенно увеличивающие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час – на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.
Как пояснил министр юстиции Константин Чуйченко, в процессе обсуждения проекта нового КоАП РФ, ведомство получило почти 2 тысячи предложений по поправкам от рядовых россиян, общественных объединений, бизнеса и органов власти.
Из опубликованного проекта следует, что в статье 21.9 нового КоАП "Превышение установленной скорости движения" штрафы остаются идентичными тем, что и в действующей редакции.
Проект нового КоАП опубликовал Минюст России - предполагается, что он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля.