В России развернули более 177 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

"На момент вступления в начало инфекции у нас было порядка 40 тысяч коек, которые были готовы принять больных. Сегодня, благодаря усилиям всех регионов страны, сеть, которая развёрнута на территории РФ, превышает 177 тысяч коек, из которых более 25 тысяч – это реанимационные койки, которые оказывают необходимую помощь больным", - сказала Голикова в ходе брифинга на телеканале "Россия 24".