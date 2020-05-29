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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T19:30
https://ria.ru/20200529/1572198242.html
В России развернули более 177 тысяч коек для пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В России развернули более 177 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

19:30 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Более 177 тысяч инфекционных коек для пациентов с COVID-19, 23 тысячи из которых – реанимационные, развёрнуто сегодня в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На момент вступления в начало инфекции у нас было порядка 40 тысяч коек, которые были готовы принять больных. Сегодня, благодаря усилиям всех регионов страны, сеть, которая развёрнута на территории РФ, превышает 177 тысяч коек, из которых более 25 тысяч – это реанимационные койки, которые оказывают необходимую помощь больным", - сказала Голикова в ходе брифинга на телеканале "Россия 24".
Она отметила, что на сегодняшний день в РФ в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены более 80 тысяч врачей, более 130 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала и более 53 тысяч – младшего.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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