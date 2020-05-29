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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T19:29
https://ria.ru/20200529/1572198175.html
В Саратовской области смягчат режим ограничений с 1 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040547_0:53:3106:1800_1036x0_80_0_0_741776a6e2397f67f456fea8cb85b27b.jpg
РИА Новости

В Саратовской области смягчат режим ограничений с 1 июня

19:29 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 1 июня в условиях распространения коронавирусной инфекции снимает запрет на работу салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью торгового зала до 400 "квадратов", прогулки и занятия спортом на улице, остальные ограничительные меры продлены до 10 июня, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
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"На первом этапе возобновляется работа отдельных предприятий, связанных со сферой услуг: с 1 июня 2020 года возобновляют работу салоны красоты и косметические салоны, ... объекты розничной торговли непродовольственными товарами, имеющие один отдельный вход с улицы в данный объект для потребителей и до 400 квадратных метров площади торгового зала", - написал Стрелюхин на своей странице в Instagram.
"Возобновляются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулки. Действие остальных ограничительных мероприятий продлевается до 10 июня", - добавил он.
Он пояснил, что первый этап снятия ограничительных мероприятий в области начинается в связи с достижением основных целевых показателей Роспотребнадзора. Стрелюхин подчеркнул, что для объектов сферы услуг, которые откроются с 1 июня, обязательным остается соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, дезинфекционного режима и социального дистанцирования.
Всего в области лабораторно подтверждены 2840 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 пациента, выздоровел 1141.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьВольский районАткарский районОбщество
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