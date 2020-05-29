В Саратовской области смягчат режим ограничений с 1 июня

"На первом этапе возобновляется работа отдельных предприятий, связанных со сферой услуг: с 1 июня 2020 года возобновляют работу салоны красоты и косметические салоны, ... объекты розничной торговли непродовольственными товарами, имеющие один отдельный вход с улицы в данный объект для потребителей и до 400 квадратных метров площади торгового зала", - написал Стрелюхин на своей странице в Instagram.