Голикова оценила ситуацию с диагностикой коронавируса в России

"Сейчас, если говорить о сегодняшнем дне, в РФ зарегистрировано 17 таких ПЦР-тест-систем и пять ИФА-систем. Все это тест-системы российского производства, которые позволяют нам полностью закрыть свою страну с точки зрения диагностики и, собственно, создать независимость и безопасность в этой части", - заявила она на брифинге.