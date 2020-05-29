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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T19:34
https://ria.ru/20200529/1572198022.html
Голикова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/12/1563821250_0:160:2813:1742_1036x0_80_0_0_2c4cf50ae11cafcec6c57e4f4c51ddda.jpg
РИА Новости

Голикова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

19:24 29.05.2020 (обновлено: 19:34 29.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Темпы прироста заболевших коронавирусом в РФ на сегодняшний день сократились в 11,8 раза с начала апреля, сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Этот период (нерабочие дни с 25 марта по 11 мая) позволил нам уже в начале апреля двигаться по ежедневному сокращению темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекции. И я хочу сказать, что уже к сегодняшнему дню, если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза", - сказала Голикова в ходе брифинга.
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Голикова отметила, что уже на протяжении нескольких дней фиксируется ежедневный прирост на уровне 2,3 %.
"Конечно, имея такие цифры, которые мы имеем в абсолютном выражении, это еще большой прирост, но тем не менее московский регион демонстрирует серьезную тенденцию к снижению выяснения новых случаев, несмотря на то, что количество тестирований здесь существенно растет и продолжает наращиваться", - заключила Голикова.
Кроме того, она заявила об увеличении бессимптомных носителей коронавируса в 2,6 раза и снижении тяжелых степеней инфекции в 1,4 раза.
"Какие еще результаты я бы посчитала важными для оценки того периода самоизоляции, который мы прошли в интервале нерабочих дней. Первое, о чем я хочу сказать, - увеличение доли бессимптомного течения болезни в 2,6 раза по сравнению с первой и последней неделей течения заболевания. Второе - это снижение удельного веса среднетяжелых и тяжелых форм течения инфекции в 1,4 раза", - отметила Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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