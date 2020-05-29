Голикова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Темпы прироста заболевших Темпы прироста заболевших коронавирусом в РФ на сегодняшний день сократились в 11,8 раза с начала апреля, сказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

"Этот период (нерабочие дни с 25 марта по 11 мая) позволил нам уже в начале апреля двигаться по ежедневному сокращению темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекции. И я хочу сказать, что уже к сегодняшнему дню, если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза", - сказала Голикова в ходе брифинга.

Голикова отметила, что уже на протяжении нескольких дней фиксируется ежедневный прирост на уровне 2,3 %.

"Конечно, имея такие цифры, которые мы имеем в абсолютном выражении, это еще большой прирост, но тем не менее московский регион демонстрирует серьезную тенденцию к снижению выяснения новых случаев, несмотря на то, что количество тестирований здесь существенно растет и продолжает наращиваться", - заключила Голикова.

Кроме того, она заявила об увеличении бессимптомных носителей коронавируса в 2,6 раза и снижении тяжелых степеней инфекции в 1,4 раза.

"Какие еще результаты я бы посчитала важными для оценки того периода самоизоляции, который мы прошли в интервале нерабочих дней. Первое, о чем я хочу сказать, - увеличение доли бессимптомного течения болезни в 2,6 раза по сравнению с первой и последней неделей течения заболевания. Второе - это снижение удельного веса среднетяжелых и тяжелых форм течения инфекции в 1,4 раза", - отметила Голикова.