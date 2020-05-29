Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России

"Сегодня, 29 мая, мы видим, что коэффициент распространения инфекции в РФ меньше единицы. Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев, и, конечно, все очень надеемся, что темпы прироста будут снижаться. Но хочу сказать, что снижение этих темпов прироста будет полностью зависеть от нас, от того, насколько дисциплинированно мы будем относиться к себе и своим близким", - сказала Голикова на брифинге.