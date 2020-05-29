Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня, 29 мая, мы видим, что коэффициент распространения инфекции в РФ меньше единицы. Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев, и, конечно, все очень надеемся, что темпы прироста будут снижаться. Но хочу сказать, что снижение этих темпов прироста будет полностью зависеть от нас, от того, насколько дисциплинированно мы будем относиться к себе и своим близким", - сказала Голикова на брифинге.
Голикова подчеркнула, что впереди "сложный и очень ответственный период".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.