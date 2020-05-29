В России могут увеличить число штрафов, которые можно оплатить со скидкой

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число штрафов, которые можно оплатить со скидкой в 50%, увеличивается в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщается на Число штрафов, которые можно оплатить со скидкой в 50%, увеличивается в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщается на сайте Минюста РФ.

"В проекте Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Такое правило не будет действовать только при совершении грубых правонарушений, а также правонарушений в сфере транспортной безопасности и отдельных правонарушений в сфере дорожного движения (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора).