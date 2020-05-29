Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T19:18
https://ria.ru/20200529/1572197765.html
В России могут увеличить число штрафов, которые можно оплатить со скидкой
https://cdn23.img.ria.ru/images/152383/14/1523831439_0:116:3230:1933_1036x0_80_0_0_a5981611c86fdb739d90e83ed8fb8f08.jpg
РИА Новости

В России могут увеличить число штрафов, которые можно оплатить со скидкой

19:18 29.05.2020
124
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число штрафов, которые можно оплатить со скидкой в 50%, увеличивается в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщается на сайте Минюста РФ.
"В проекте Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается установить в качестве общего правила возможность уплаты наложенного административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой в течение двадцати дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
18:42
Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП
Такое правило не будет действовать только при совершении грубых правонарушений, а также правонарушений в сфере транспортной безопасности и отдельных правонарушений в сфере дорожного движения (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора).
Отмечается, что при этом сохраняется возможность восстановления срока уплаты наложенного штрафа со скидкой, если копия постановления о назначении этого штрафа поступила нарушителю после истечения 20 дней со дня вынесения постановления.
Водитель автомобиля
8 мая, 12:28
ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
721001
Обсудить 1
РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
Минюст исключил из КоАП кратное увеличение штрафов за превышение скорости
Пассажирский самолет Boeing 777
В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Здание Министерства Юстиции России
Штраф за первое негрубое правонарушение могут заменить предупреждением
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
Сотрудник полиции
В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
Молоток судьи
В новом КоАП могут закрепить положение о бесплатной юрпомощи
Подросток за компьютером
В России могут начать штрафовать подростков-нарушителей, имеющих доход
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
В новый КоАП вернут презумпцию невиновности
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с диагностикой коронавируса в России
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Саратовской области смягчат режим ограничений с 1 июня
Медицинский работник в госпитале COVID-19
Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:36В Нижегородской области задержали скрывавшегося девять лет экс-чиновника
21:36Издатель сообщил о закрытии сделки по продаже "Ведомостей"
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
Лента новостейМолния