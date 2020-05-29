110 лет автомобильным войскам России

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В преддверии 110-летия со дня образования автомобильных войск курсанты и их инструкторы выполнили сложные элементы подготовки водителей. В завершении военные водители выстроили фигуру в виде числа 110.