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2020-05-29T19:11
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110 лет автомобильным войскам России
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РИА Новости
110 лет автомобильным войскам России
В преддверии 110-летия со дня образования автомобильных войск курсанты и их инструкторы выполнили сложные элементы подготовки водителей. В завершении военные водители выстроили фигуру в виде числа 110.
2020-05-29T19:11
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=34912711&type=mp4
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PT1M03S

110 лет автомобильным войскам России

19:11 29.05.2020
112
В преддверии 110-летия со дня образования автомобильных войск курсанты и их инструкторы выполнили сложные элементы подготовки водителей. В завершении военные водители выстроили фигуру в виде числа 110.
1520001
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
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