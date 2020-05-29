В Омской области ослабят режим самоизоляции

"Принято решение начать ослабление режима самоизоляции. С 4 июня мы открываем работу торговых центров, но останутся закрытыми в них точки общепита и детские комнаты. Кроме того, открываем садовые маршруты. Возобновят работу автошколы. Разрешаются занятия спортом на улице и прогулки, по факту мы и так видим, что это происходит. Делая шаг на ослабление режима самоизоляции, мы будем усиливать контроль за деятельностью организаций, деятельностью предприятий, которые открываются и уже работают", - сказал Бурков в пятницу после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.