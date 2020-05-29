В Омской области ослабят режим самоизоляции

ОМСК, 29 мая - РИА Новости. Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
Ранее режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня. В пятницу состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в правительстве Омской области.
"Принято решение начать ослабление режима самоизоляции. С 4 июня мы открываем работу торговых центров, но останутся закрытыми в них точки общепита и детские комнаты. Кроме того, открываем садовые маршруты. Возобновят работу автошколы. Разрешаются занятия спортом на улице и прогулки, по факту мы и так видим, что это происходит. Делая шаг на ослабление режима самоизоляции, мы будем усиливать контроль за деятельностью организаций, деятельностью предприятий, которые открываются и уже работают", - сказал Бурков в пятницу после заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Он добавил, что при послаблении ограничений возрастёт ответственность руководителей всех организаций, будет контролироваться соблюдение санитарных норм, масочного режима и дезинфекции.
По информации пресс-службы правительства Омской области, с 4 июня без открытия читальных залов заработают библиотеки. С учётом санитарных норм начнут работу садовые маршруты на муниципальном пассажирском транспорте.
По рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава решено повременить с открытием детских садов. Эпидемиологи и медики считают важным сохранить динамику снижения детской заболеваемости. На следующем заседании штаба решено вернуться и к вопросу об открытии летних веранд ресторанов и кафе, отметили в правительстве.
По данным оперативного штаба на 29 мая, в Омской области за сутки подтверждено ещё 42 случая заражения COVID-19, 357 человек выздоровели, 20 пациентов умерли. В целом 892 пациента в Омской области продолжают лечение от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.