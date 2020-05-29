В Испании число жертв коронавируса достигло 27 121

За последние сутки при помощи ПЦР-тестов были выявлены 187 случаев заражения, с начала эпидемии – 238 564. Днем ранее сообщалось о 182 случаях заражения за 24 часа. За семь дней 286 пациентов были доставлены в больницы (всего с начала эпидемии 123 891), 12 человек – в отделения интенсивной терапии (всего с начала эпидемии – 11 397). Данные о погибших за сутки минздрав больше не публикует, также как и данные о выздоровевших.