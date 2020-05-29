Более девяти миллионов россиян прошли тесты на коронавирус

"Это количество тест-систем, о котором я сейчас сказала, позволяет нам проводить порядка 10 миллионов определений в месяц. Это очень серьезная цифра. и уже сейчас можно сказать, что по состоянию на сегодняшний день проведено в России более 10 миллионов исследований, а количество граждан, которые прошли эти исследования - 9 миллионов 354 тысячи", - сказала Голикова на брифинге.