Штраф за первое негрубое правонарушение могут заменить предупреждением

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В новом проекте В новом проекте КоАП штраф за первое негрубое правонарушение заменяется предупреждением, сообщается на сайте Минюста РФ

"Административное наказание в виде предупреждения получило более широкое закрепление в санкциях статей Раздела II "Особенная часть" проекта нового КоАП. Так, в Особенной части проекта нового КоАП 263 нормы предусматривают возможность назначения административного наказания в виде предупреждения (в действующем КоАП таких норм всего 156)", - говорится в сообщении.

Кроме того, проектом предлагается заменить административный штраф предупреждением для всех юрлиц и предпринимателей, а также их сотрудников при назначении наказания за правонарушения, выявленные в ходе осуществления госнадзора, муниципального контроля, государственного финансового контроля.

"Данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение не относится к категории грубых административных правонарушений, совершено при отсутствии отягчающих обстоятельств и совершено впервые", - отмечается в сообщении.