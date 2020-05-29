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2020-05-29T18:56
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Штраф за первое негрубое правонарушение могут заменить предупреждением
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РИА Новости

Штраф за первое негрубое правонарушение могут заменить предупреждением

18:56 29.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В новом проекте КоАП штраф за первое негрубое правонарушение заменяется предупреждением, сообщается на сайте Минюста РФ.
"Административное наказание в виде предупреждения получило более широкое закрепление в санкциях статей Раздела II "Особенная часть" проекта нового КоАП. Так, в Особенной части проекта нового КоАП 263 нормы предусматривают возможность назначения административного наказания в виде предупреждения (в действующем КоАП таких норм всего 156)", - говорится в сообщении.
Кроме того, проектом предлагается заменить административный штраф предупреждением для всех юрлиц и предпринимателей, а также их сотрудников при назначении наказания за правонарушения, выявленные в ходе осуществления госнадзора, муниципального контроля, государственного финансового контроля.
"Данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение не относится к категории грубых административных правонарушений, совершено при отсутствии отягчающих обстоятельств и совершено впервые", - отмечается в сообщении.
Сейчас механизм замены административного штрафа предупреждением распространяется только на лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, и их работников.
Здание министерства юстиции РФ
18:52
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