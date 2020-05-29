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2020-05-29T19:53
https://ria.ru/20200529/1572196872.html
В России могут начать штрафовать подростков-нарушителей, имеющих доход
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РИА Новости

В России могут начать штрафовать подростков-нарушителей, имеющих доход

18:53 29.05.2020 (обновлено: 19:53 29.05.2020)
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© Depositphotos / gbh007Подросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / gbh007
Подросток за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минюст РФ предлагает прописать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, в том числе назначать штрафы, если у подростка есть доход, сообщается на сайте ведомства.
Проект нового КоАП опубликовал Минюст России - предполагается, что он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
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"В отдельной главе проекта нового КоАП подробно урегулированы вопросы привлечения к административной ответственности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В частности, данный раздел конкретизирует виды наказаний, которые могут быть назначены подросткам. Это - предупреждение, административный штраф, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, обязательные работы.
Кроме того, уточняется, в каких случаях эти наказания могут применяться. Так, административный штраф и обязательные работы могут быть назначены несовершеннолетнему только за совершение грубого административного правонарушения, при этом административный штраф назначается только при наличии у подростка самостоятельного заработка и не может превышать пяти тысяч рублей.
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Кроме того, срок обязательных работ для подростка не может превышать 30 часов, независимо от максимальных размеров административного штрафа и срока обязательных работ, предусмотренного соответствующей статьей.
Предполагается, что при назначении административного наказания несовершеннолетнему, помимо общих правил, будут учитываться условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту.
Проектом нового КоАП также предусмотрена возможность освобождения несовершеннолетнего, впервые совершившего административное правонарушение, не считающееся грубым, от административного наказания с объявлением ему устного замечания.
Также предусматривается возможность освобождения от административной ответственности несовершеннолетнего в случае, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем воспитания (например, передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо под надзор в образовательные организации).
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РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)ЗаконодательствоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
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