В России могут начать штрафовать подростков-нарушителей, имеющих доход

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минюст РФ предлагает прописать в новом Кодексе об административных правонарушениях ( КоАП ) особенности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, в том числе назначать штрафы, если у подростка есть доход, сообщается на сайте ведомства

Проект нового КоАП опубликовал Минюст России - предполагается, что он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

"В отдельной главе проекта нового КоАП подробно урегулированы вопросы привлечения к административной ответственности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В частности, данный раздел конкретизирует виды наказаний, которые могут быть назначены подросткам. Это - предупреждение, административный штраф, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, обязательные работы.

Кроме того, уточняется, в каких случаях эти наказания могут применяться. Так, административный штраф и обязательные работы могут быть назначены несовершеннолетнему только за совершение грубого административного правонарушения, при этом административный штраф назначается только при наличии у подростка самостоятельного заработка и не может превышать пяти тысяч рублей.

Кроме того, срок обязательных работ для подростка не может превышать 30 часов, независимо от максимальных размеров административного штрафа и срока обязательных работ, предусмотренного соответствующей статьей.

Предполагается, что при назначении административного наказания несовершеннолетнему, помимо общих правил, будут учитываться условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту.

Проектом нового КоАП также предусмотрена возможность освобождения несовершеннолетнего, впервые совершившего административное правонарушение, не считающееся грубым, от административного наказания с объявлением ему устного замечания.