Проект нового КоАП предусматривает цифровой формат документооборота

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Проект нового процессуального кодекса об административных правонарушениях ( Проект нового процессуального кодекса об административных правонарушениях ( КоАП ) предусматривает перевод документооборота в цифровой формат, сообщается на сайте министерства юстиции РФ

Проект нового КоАП опубликовал Минюст - предполагается, что он вступит в силу 1 января 2021 года. Документ размещен на портале нормативных актов. Также в ближайшее время будет опубликован для проведения процедуры повторного публичного обсуждения доработанный проект процессуального кодекса об административных правонарушениях.

"В проекте процессуального КоАП предлагается определить порядок использования электронных документов участниками производства по делу об административном правонарушении, установить возможность подачи ими заявлений, ходатайств, жалоб в форме электронного документа посредством заполнения соответствующей формы на официальном сайте органа административной юрисдикции в... сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) через личный кабинет участника судебного процесса", - сообщили в Минюсте.

Кроме того, отмечается в сообщении, предусмотрена возможность направления и доставки извещений (уведомлений) участникам производства по делу об административном правонарушении с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также в личный кабинет участника судебного процесса.