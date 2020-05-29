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2020-05-29T18:52
https://ria.ru/20200529/1572196842.html
Проект нового КоАП предусматривает цифровой формат документооборота
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РИА Новости

Проект нового КоАП предусматривает цифровой формат документооборота

18:52 29.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Проект нового процессуального кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает перевод документооборота в цифровой формат, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.
Проект нового КоАП опубликовал Минюст - предполагается, что он вступит в силу 1 января 2021 года. Документ размещен на портале нормативных актов. Также в ближайшее время будет опубликован для проведения процедуры повторного публичного обсуждения доработанный проект процессуального кодекса об административных правонарушениях.
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"В проекте процессуального КоАП предлагается определить порядок использования электронных документов участниками производства по делу об административном правонарушении, установить возможность подачи ими заявлений, ходатайств, жалоб в форме электронного документа посредством заполнения соответствующей формы на официальном сайте органа административной юрисдикции в... сети "Интернет", а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) через личный кабинет участника судебного процесса", - сообщили в Минюсте.
Кроме того, отмечается в сообщении, предусмотрена возможность направления и доставки извещений (уведомлений) участникам производства по делу об административном правонарушении с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также в личный кабинет участника судебного процесса.
"Данные нововведения направлены на повышение оперативности информирования участников производства по делам об административных правонарушениях о совершаемых в отношении них процессуальных действиях и выносимых решениях", - отмечается на сайте.
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