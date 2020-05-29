МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дождь в Москве стал причиной мелких ДТП, в вечерний час пик пробки в городе достигли 5 баллов, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что затруднения наблюдаются в основном на выездах из столицы и на МКАД, чуть меньше - на ТТК.