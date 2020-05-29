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Дождь в Москве стал причиной мелких ДТП
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РИА Новости

Дождь в Москве стал причиной мелких ДТП

18:49 29.05.2020 (обновлено: 19:09 29.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дождь в Москве стал причиной мелких ДТП, в вечерний час пик пробки в городе достигли 5 баллов, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения в пятницу.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что за 24 часа в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству осадков. В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметров.
"Сейчас 5 баллов. Дождь снизил сильно скорость, много ДТП мелких", - рассказали в ЦОДД.
Собеседник агентства отметил, что затруднения наблюдаются в основном на выездах из столицы и на МКАД, чуть меньше - на ТТК.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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