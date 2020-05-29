В России предложили сократить максимальный срок обязательных работ

"В проекте нового КоАП предусмотрено сокращение предельных сроков административного наказания в виде обязательных работ - с 200 до 60 часов", - говорится в сообщении.

Кроме того, расширен перечень лиц, которым предлагается не назначать административный арест и обязательные работы. Среди них родители или опекуны, воспитывающие детей до 14 лет, детей-инвалидов; лица, ухаживающие за инвалидом I и II групп или за ребенком-инвалидом; а также дети-инвалиды.