В России предложили сократить максимальный срок обязательных работ

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Предельный срок назначения обязательных работ в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) сокращается до 60 часов взамен 200, сообщается на сайте Минюста РФ.
"В проекте нового КоАП предусмотрено сокращение предельных сроков административного наказания в виде обязательных работ - с 200 до 60 часов", - говорится в сообщении.
Кроме того, расширен перечень лиц, которым предлагается не назначать административный арест и обязательные работы. Среди них родители или опекуны, воспитывающие детей до 14 лет, детей-инвалидов; лица, ухаживающие за инвалидом I и II групп или за ребенком-инвалидом; а также дети-инвалиды.
Административный арест не будет применяться к лицам, имеющим заболевание, которое есть в перечне препятствующих отбыванию административного ареста.