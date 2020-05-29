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В России предложили сократить максимальный срок обязательных работ
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РИА Новости

В России предложили сократить максимальный срок обязательных работ

18:47 29.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Предельный срок назначения обязательных работ в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) сокращается до 60 часов взамен 200, сообщается на сайте Минюста РФ.
"В проекте нового КоАП предусмотрено сокращение предельных сроков административного наказания в виде обязательных работ - с 200 до 60 часов", - говорится в сообщении.
Кроме того, расширен перечень лиц, которым предлагается не назначать административный арест и обязательные работы. Среди них родители или опекуны, воспитывающие детей до 14 лет, детей-инвалидов; лица, ухаживающие за инвалидом I и II групп или за ребенком-инвалидом; а также дети-инвалиды.
Административный арест не будет применяться к лицам, имеющим заболевание, которое есть в перечне препятствующих отбыванию административного ареста.
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