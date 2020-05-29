В новый КоАП вернут презумпцию невиновности

"Учитывая важность данного фундаментального принципа… и поступившие замечания, принято решение отразить указание на принцип презумпции невиновности в наименовании статьи 1.12 проекта нового КоАП и дополнить ее частью 2 следующего содержания: "Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом об административных правонарушениях", - поясняется в документе.