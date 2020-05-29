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2020-05-29T18:46
https://ria.ru/20200529/1572196583.html
В новый КоАП вернут презумпцию невиновности
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РИА Новости

В новый КоАП вернут презумпцию невиновности

18:46 29.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Презумпция невиновности будет возвращена в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) после рекомендаций и обсуждений с общественностью, сообщает в пятницу Минюст России.
На казус обратило внимание бизнес-сообщество - Российский союз промышленников и предпринимателей и "Опора России": в прошлой редакции проекта презумпции не оказалось, хотя в действующем КоАП она есть. В Минюсте уточнили, что этот принцип в любом случае регламентируется Процессуальным кодексом и дублирование излишне.
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"Учитывая важность данного фундаментального принципа… и поступившие замечания, принято решение отразить указание на принцип презумпции невиновности в наименовании статьи 1.12 проекта нового КоАП и дополнить ее частью 2 следующего содержания: "Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом об административных правонарушениях", - поясняется в документе.
Таким образом, констатация принципа презумпции невиновности будет иметь место в материальном законе (КоАП), а вопросы реализации данного принципа будут более подробно раскрыты в проекте Процессуального кодекса.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Российский союз промышленников и предпринимателейМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Организация "Опора России"Общество
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