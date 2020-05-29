В Тульской области с 1 июня отменят ряд ограничений

Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле

МОСКВА, 29 мая —РИА Новости. С 1 июня в С 1 июня в Тульской области начнут ослаблять введенные из-за пандемии ограничения, следует из опубликованного на сайте правительства региона указа

Согласно поправкам к документу, в субъекте возобновить работу смогут летние кафе с открытой верандой и торговые центры площадью до 400 квадратных метров.

Также при соблюдении определенных правил будут работать солярии, салоны красоты и парикмахерские. В частности, на стрижку жители области будут обязаны приходить по предварительной записи, в салоне не могут находиться более пяти человек одновременно.

Кроме того, со следующего месяца автошколы смогут проводить практические занятия, а в учреждениях среднего профессионального образования разрешили проводить очные демонстрационные экзамены.

В области также можно будет проводить официальные мероприятия, в которых принимают участие не более 30 человек. Цифровые пропуска для пересечения границ региона больше не нужны.

Ранее о начале смягчения ограничений также объявили в некоторых российских регионах. Например, с 1 июня в Москве откроют торговые центры, а жителям города разрешат заниматься спортом на улице и трижды в неделю выходить на прогулки без пропусков.

В России выявили более 387 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 4,4 тысячи человек умерли, почти 160 тысяч выздоровели. В Тульской области коронавирусом заразились 3644 человека, из них 33 умерли.