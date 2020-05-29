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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T21:00
https://ria.ru/20200529/1572196510.html
В Тульской области с 1 июня отменят ряд ограничений
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РИА Новости

В Тульской области с 1 июня отменят ряд ограничений

18:43 29.05.2020 (обновлено: 21:00 29.05.2020)
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© РИА Новости / Мария СавченкоВид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле
Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле
© РИА Новости / Мария Савченко
МОСКВА, 29 мая —РИА Новости. С 1 июня в Тульской области начнут ослаблять введенные из-за пандемии ограничения, следует из опубликованного на сайте правительства региона указа.
Согласно поправкам к документу, в субъекте возобновить работу смогут летние кафе с открытой верандой и торговые центры площадью до 400 квадратных метров.
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Также при соблюдении определенных правил будут работать солярии, салоны красоты и парикмахерские. В частности, на стрижку жители области будут обязаны приходить по предварительной записи, в салоне не могут находиться более пяти человек одновременно.
Кроме того, со следующего месяца автошколы смогут проводить практические занятия, а в учреждениях среднего профессионального образования разрешили проводить очные демонстрационные экзамены.
В области также можно будет проводить официальные мероприятия, в которых принимают участие не более 30 человек. Цифровые пропуска для пересечения границ региона больше не нужны.
Ранее о начале смягчения ограничений также объявили в некоторых российских регионах. Например, с 1 июня в Москве откроют торговые центры, а жителям города разрешат заниматься спортом на улице и трижды в неделю выходить на прогулки без пропусков.
В России выявили более 387 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 4,4 тысячи человек умерли, почти 160 тысяч выздоровели. В Тульской области коронавирусом заразились 3644 человека, из них 33 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТульская областьОбщество
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