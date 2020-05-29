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2020-05-29T18:42
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Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП
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РИА Новости

Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП

18:42 29.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, сообщает в пятницу Минюст.
Ранее широкий резонанс вызвали поправки, существенно увеличивающие штрафы за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час – на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.
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"В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП", - говорится в сообщении.
Кроме того, в новом проекте КоАП сохраняются действующие сроки давности. Изменяется лишь технический подход к изложению соответствующей нормы "с целью сделать ее более удобной и простой".
Так, общий срок давности привлечения к административной ответственности в новом КоАП c некоторыми исключениями будет составлять один год. Такая же норма действует и текущей редакции кодекса.
Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
Водитель автомобиля
8 мая, 12:28
ОНФ предложил поправки в КоАП для защиты водителей от ошибочных штрафов
1610028
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РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
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