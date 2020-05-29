Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП

Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, сообщает в пятницу Минюст

Ранее широкий резонанс вызвали поправки, существенно увеличивающие штрафы за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось штрафовать на 3 тысячи рублей (сейчас 500), от 40 до 60 километров в час – на 4 тысячи (сейчас 1,5 тысячи) и так далее. После шквала критики Минюст решил отказаться от повышения штрафов.

"В законопроекте решено сохранить размеры административных штрафов в пределах, в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП", - говорится в сообщении.

Кроме того, в новом проекте КоАП сохраняются действующие сроки давности. Изменяется лишь технический подход к изложению соответствующей нормы "с целью сделать ее более удобной и простой".

Так, общий срок давности привлечения к административной ответственности в новом КоАП c некоторыми исключениями будет составлять один год. Такая же норма действует и текущей редакции кодекса.