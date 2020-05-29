Чиновникам запретят приостанавливать работу бизнеса

Сейчас такое право есть также у исполнительной власти, например Роспотребнадзора.

"Будет сокращен с 90 до 30 суток предельный срок наказания в виде административного запрета деятельности … и сохранено правило о том, что применение наказания в виде административного запрета деятельности допустимо только в случаях, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания", - говорится в релизе.