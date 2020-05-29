Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T18:40
https://ria.ru/20200529/1572196338.html
Чиновникам запретят приостанавливать работу бизнеса
https://cdn23.img.ria.ru/images/152492/93/1524929313_82:0:891:455_1036x0_80_0_0_15a0a3dda1556c9fb24c5251c938ed33.jpg
РИА Новости

Чиновникам запретят приостанавливать работу бизнеса

18:40 29.05.2020
289
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Максимальный срок запрет на работу предприятий в новом КоАП составит 30 суток против 90 в нынешней редакции, причем назначать это наказание сможет только суд, сообщается на сайте Минюста России.
Сейчас такое право есть также у исполнительной власти, например Роспотребнадзора.
"Будет сокращен с 90 до 30 суток предельный срок наказания в виде административного запрета деятельности … и сохранено правило о том, что применение наказания в виде административного запрета деятельности допустимо только в случаях, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания", - говорится в релизе.
При этом "для повышения гарантий соблюдения прав и законных интересов" устанавливается, что "административный запрет деятельности может быть назначен только судом".
Инспектор ДПС
26 апреля, 23:32
Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
1300003
Обсудить 0
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
В новый КоАП вернут презумпцию невиновности
Здание Министерства Юстиции России
Штраф за первое негрубое правонарушение могут заменить предупреждением
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
В мэрии Москвы заявили об улучшении ситуации с коронавирусом
Оксана Пушкина
Депутат Оксана Пушкина выступила против ограничения абортов
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция сможет наказывать на нарушение тишины по ночам
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
В российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров
Дождь в Москве
Дождь в Москве стал причиной мелких ДТП
Здание Министерства Юстиции России
В России предложили сократить максимальный срок обязательных работ
Дамаск
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Москвичи смогут найти спецпропуск по номеру телефона
Газохранилище в Гомельской области
В Белоруссии заявила об отсутствии долга перед "Газпромом"
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
В КоАП внесли положение о компенсации после незаконного наказания
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова отметила уменьшение случаев заражения коронавирусом
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
Лента новостейМолния