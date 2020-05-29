В Ярославской области гостиницы и турбазы могут открыть в середине июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов продлил запрет на работу гостиниц и баз отдыха в регионе по 15 июня, после этого, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, им могут позволить открыться.

Ранее сообщалось, что в регионе до 31 мая включительно сохраняется действие ограничений на массовые собрания, на досуговую и развлекательную деятельность, остается обязательной самоизоляция для людей старше 65 лет. С 16 мая был расширен список работающих предприятий в сфере бытовых услуг. Помимо салонов красоты, открылись химчистки, прачечные, клининговые компании, ремонтные мастерские и автомойки. В торговых центрах разрешено работать аптекам и салонам связи. Разрешена работа ряда филиалов и офисов МФЦ, центров занятости населения, но только по предварительной записи.

"После долгих консультаций и обсуждений решили, что делать новые послабления – преждевременно. Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. И как бы нам не хотелось пойти навстречу бизнесу, открыть непродовольственные магазины, кафе, сделать это сейчас будет рискованно. Слишком много пациентов в наших стационарах. Поэтому продлеваем существующий режим работы предприятий до 7 июня", - написал глава региона на своей странице в Facebook.

Единственным изменением, по словам главы региона, будет расширение перечня социально значимых услуг, оказываемых населению и организациям. Начнется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будут приниматься уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового дома, назначаться единовременные выплаты к началу учебного года.

"Запрет на проведение досуговых мероприятий, посещение развлекательных учреждений, бронирование мест, прием клиентов и размещение их в гостиницах, турбазах, домах отдыха, пансионатах продлевается по 15 июня", - подчеркнул Миронов. После этого власти совместно с региональным управлением Роспотребнадзора будут рассматривать вопрос об открытии гостиниц и мест отдыха.

Также до середины июня жителям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.