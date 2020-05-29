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Ярославская область
Ярославская область
2020-05-29T18:39
https://ria.ru/20200529/1572196275.html
В Ярославской области гостиницы и турбазы могут открыть в середине июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/156351/19/1563511952_0:45:2897:1675_1036x0_80_0_0_a8b5bf20c832505e57a8ceca2bed98f1.jpg
РИА Новости

В Ярославской области гостиницы и турбазы могут открыть в середине июня

18:39 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Миронов
Дмитрий Миронов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Дмитрий Миронов . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов продлил запрет на работу гостиниц и баз отдыха в регионе по 15 июня, после этого, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, им могут позволить открыться.
Ранее сообщалось, что в регионе до 31 мая включительно сохраняется действие ограничений на массовые собрания, на досуговую и развлекательную деятельность, остается обязательной самоизоляция для людей старше 65 лет. С 16 мая был расширен список работающих предприятий в сфере бытовых услуг. Помимо салонов красоты, открылись химчистки, прачечные, клининговые компании, ремонтные мастерские и автомойки. В торговых центрах разрешено работать аптекам и салонам связи. Разрешена работа ряда филиалов и офисов МФЦ, центров занятости населения, но только по предварительной записи.
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"После долгих консультаций и обсуждений решили, что делать новые послабления – преждевременно. Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. И как бы нам не хотелось пойти навстречу бизнесу, открыть непродовольственные магазины, кафе, сделать это сейчас будет рискованно. Слишком много пациентов в наших стационарах. Поэтому продлеваем существующий режим работы предприятий до 7 июня", - написал глава региона на своей странице в Facebook.
Единственным изменением, по словам главы региона, будет расширение перечня социально значимых услуг, оказываемых населению и организациям. Начнется выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, будут приниматься уведомления об окончании строительства или реконструкции частного или садового дома, назначаться единовременные выплаты к началу учебного года.
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"Запрет на проведение досуговых мероприятий, посещение развлекательных учреждений, бронирование мест, прием клиентов и размещение их в гостиницах, турбазах, домах отдыха, пансионатах продлевается по 15 июня", - подчеркнул Миронов. После этого власти совместно с региональным управлением Роспотребнадзора будут рассматривать вопрос об открытии гостиниц и мест отдыха.
Также до середины июня жителям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ярославская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ярославская областьОбщество
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