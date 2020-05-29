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2020-05-29T18:37
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Депутат Оксана Пушкина выступила против ограничения абортов
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РИА Новости

Депутат Оксана Пушкина выступила против ограничения абортов

18:37 29.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Нельзя ограничительными методами работать над задачей по снижению количества абортов в России, нужно думать о сексуальном образовании и решении социальных проблем материнства и детства, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменение системы финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов.
"Предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой снизить количество абортов, ограничив продажу соответствующих препаратов и уменьшив финансирование больницам в зависимости от количества проводимых абортов - классический пример того, как чиновники пытаются решать проблему непродуманными и опасными запретами, не понимая ни сути, ни причин возникновения проблемы", - написала Пушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что думать над тем, чтобы снижать количество абортов в России, определенно нужно, но не запретом. "Сексуальное образование в России отсутствует - и противники абортов выступают против его введения, несмотря на то, что ученые напрямую связывают введение полового просвещения со снижением количества абортов, особенно у подростков. Современные методы планирования семьи не продвигаются государственной системой здравоохранения. Средства контрацепции не входят в систему обязательного медицинского страхования - зато в нее входит аборт, который и становится, по факту, популярным средством контрацепции для тысяч россиянок", - считает депутат.
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По ее мнению, следует подумать еще и о том, почему женщины идут на аборт. Пока не решены острые социальные проблемы материнства и детства, любые запреты и ограничения на прерывание беременности будут плодить неблагополучие, считает она.
"Это происходит не потому, что они какие-то особо легкомысленные и аморальные, как пытаются навязать нам некоторые общественные деятели. У нас огромное число матерей-одиночек, для которых рождение еще одного ребенка повлечет нищенское существование, огромное количество задолженностей по алиментам. Рождение ребенка по-прежнему остается у нас основным риском скатывания в бедность. Вот с чем нужно бороться! Искусственно созданный дефицит медикаментов и давление на врачей едва ли решат проблему. Мы снова получим кустарные аборты, умерших младенцев и матерей, новорожденных, оставленных на улице", - написала Пушкина.
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Анна КузнецоваОксана ПушкинаГосдума РФОбщество
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