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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T18:36
https://ria.ru/20200529/1572195850.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2909
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2909

18:36 29.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 28 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет умерших от COVID-19, выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2909 случаев инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в пятницу.
Четыре новых случая связаны с более ранними случаями инфицирования, один был выявлен при контроле прилетевших из-за границы.
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Скорость распространения нового коронавируса
Минздрав также уточнил, что общее количество подтвержденных случаев было пересмотрено после проверки данных, сейчас оно составляет 2909.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 16 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 105 пациентов.
За последние сутки нет умерших от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 175 человек. Среди них 52 женщины, остальные мужчины. Средний возраст умерших 76 лет, и 94,9% из них имели какое-либо сопутствующее заболевание и/или возраст 70 лет и более.
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В Греции проведено 174,8 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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