В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2909

АФИНЫ, 28 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки нет умерших от COVID-19, выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом , всего в стране подтверждены 2909 случаев инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в пятницу.

Четыре новых случая связаны с более ранними случаями инфицирования, один был выявлен при контроле прилетевших из-за границы.

Минздрав также уточнил, что общее количество подтвержденных случаев было пересмотрено после проверки данных, сейчас оно составляет 2909.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 16 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 105 пациентов.

За последние сутки нет умерших от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 175 человек. Среди них 52 женщины, остальные мужчины. Средний возраст умерших 76 лет, и 94,9% из них имели какое-либо сопутствующее заболевание и/или возраст 70 лет и более.

В Греции проведено 174,8 тысячи тестов на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.