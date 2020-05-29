В российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На российском разгонном блоке "Фрегат", который хранится на космодроме Куру во Французской Гвиане, выявили утечку токсичного топлива, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Двадцать первого мая французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока <...> зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (азотный тетраоксид. — Прим. ред.)", — уточнил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что руководство НПО Лавочкина, компании "Главкосмос" и ЦЭНКИ работают над организацией вылета специалистов на место для оценки ситуации и принятия необходимых мер, их прибытие ожидается в начале июня.
По словам представителя "Роскосмоса", этот "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для персонала и окружающей среды.
Старт ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2 был намечен на начало марта, но его перенесли из-за проблем с "Фрегатом". Разгонный блок пришлось заменить.
Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса. Специалисты НПО Лавочкина слили топливо из "Фрегата" и в конце апреля вернулись на родину.
По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, запуск спутника намечен на 1 октября.
С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет "Союз". В ходе одного из них в августе 2014 года из-за аварии "Фрегата" европейские навигационные спутники Galileo были выведены на нерасчетную орбиту.