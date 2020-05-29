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2020-05-29T19:00
https://ria.ru/20200529/1572195760.html
В российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров
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РИА Новости

В российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров

18:30 29.05.2020 (обновлено: 19:00 29.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На российском разгонном блоке "Фрегат", который хранится на космодроме Куру во Французской Гвиане, выявили утечку токсичного топлива, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

"Двадцать первого мая французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока <...> зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (азотный тетраоксид. — Прим. ред.)", — уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что руководство НПО Лавочкина, компании "Главкосмос" и ЦЭНКИ работают над организацией вылета специалистов на место для оценки ситуации и принятия необходимых мер, их прибытие ожидается в начале июня.
По словам представителя "Роскосмоса", этот "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для персонала и окружающей среды.
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Старт ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2 был намечен на начало марта, но его перенесли из-за проблем с "Фрегатом". Разгонный блок пришлось заменить.
Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса. Специалисты НПО Лавочкина слили топливо из "Фрегата" и в конце апреля вернулись на родину.
По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, запуск спутника намечен на 1 октября.
С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет "Союз". В ходе одного из них в августе 2014 года из-за аварии "Фрегата" европейские навигационные спутники Galileo были выведены на нерасчетную орбиту.
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ГлавкосмосЦЭНКИФранцузская ГвианаКуру (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
Что, опять дыру просверлили?
29 мая, 18:33
DIDenis Inkognito
121301015
Ну подтекает немного. Для российской техники это нормально . И так сойдет ( полетит ) ))
29 мая, 18:54
ИПИгор Петр
1601111
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