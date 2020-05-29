Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T18:22
https://ria.ru/20200529/1572195486.html
Новикомбанк отчитался по РСБУ за I квартал 2020 года
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805225_0:286:3072:2014_1036x0_80_0_0_5084d0cb9ff8ffcaafc2ef6ee10a218c.jpg
РИА Новости

Новикомбанк отчитался по РСБУ за I квартал 2020 года

18:22 29.05.2020
24
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк""Новикомбанк"
Новикомбанк
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 29 мая - Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в первом квартале 2020 года продолжил эффективно оказывать финансовую поддержку предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности, следует из отчета банка по РСБУ.
Результаты деятельности Банка за отчётный период в значительной мере определялись увеличением качественного кредитного портфеля. Устойчивые темпы развития бизнеса и положительные результаты деятельности Новикомбанка обеспечиваются современными банковскими продуктами, прочными рыночными позициями Банка и его репутацией надежного делового партнера, а также пониманием потребностей клиентов.
О высоком качестве активов говорит подтверждение рейтинга Новикомбанка на уровне Ba3 от международного агентства Moody’s c сохранением прогноза "стабильный", которое состоялось благодаря активному развитию Банка несмотря на действие общих для банковской системы негативных факторов, связанных с глобальным развитием мирового финансово-экономического кризиса.
Традиционно, наибольшую часть ресурсной базы Банка составляют средства клиентов, объем остатков на счетах которых за первый квартал увеличился.
В течение первого квартала Новикомбанк продолжил участвовать в финансировании национальных проектов, которые реализует, в том числе и контролирующий акционер Новикомбанка - Госкорпорация Ростех.
Среди заемщиков Новикомбанка – ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, нефтегазового комплекса и других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, включая предприятия малого и среднего бизнеса. Банк полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий промышленности, выполняющих приоритетные задачи государства. Так, в первом квартале Новикомбанк активно оказывал поддержку предприятиям, реализующим программы в сфере здравоохранения, стал участником программ льготного кредитования системообразующих предприятий и авиастроения.
"Положительный финансовый результат в первом квартале говорит о том, что даже в сложный период, когда весь мир столкнулся с угрозами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, резким падением цен на нефть, Банк справляется с вызовами и оказывает своевременную и качественную поддержку партнерам для реализации актуальных в масштабах всей страны задач. Так, мы сосредоточились на поддержке проектов в области здравоохранения, авиастроения, участвуем в программах льготного кредитования. Важно, что мы предлагаем продукты, оптимальные в конкретных условиях и для поставленных задач. Таким образом, Новикомбанк постоянно подтверждает статус опорного банка российской промышленности", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000001
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Баннеры МСП банка
МСП банк с июня начнет кредитование под 2% для возобновления работы МСП
Сырое мясо на прилавке
Тамбовская область достигла максимального объема экспорта продтоваров
Пломбир с добавлением гречнего продела
В Новосибирске начали производить мороженое со вкусом гречки
Руководитель ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов
Панкратов: ВТБ заинтересован в крупных инфраструктурных проектах ГЧП
Представитель Евросоюза по иностранным дела Жозеп Боррель
ЕС опасается подрыва автономии Гонконга из-за действий Китая
Девушка со смартфоном
В России мобильное приложение взамен паспорта могут создать к концу лета
Доставка продуктовых наборов для нуждающихся
Тысяча продуктовых наборов поступила в волонтерский центр Вологды
Сырое мясо на прилавке
Россия наладила новые каналы поставок продовольствия в КНР
Объявления о кредитах
В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов
Опечатанная детская площадка
Рассчитан индекс восстановления российских городов
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
Открылся первый грузовой авиамаршрут электронной торговли Хунань-Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что все данные о смертности от коронавируса открытые
Золотые ворота. Владимир
Владимирские депутаты приняли пакет налоговых льгот для предпринимателей
Кадр из мультфильма Карлсон вернулся
Мультфильм "Карлсон вернулся" отмечает 50-летие
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:31Голикова рассказала о патологоанатомических исследованиях COVID в России
21:26В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, задержавшего Джорджа Флойда
21:22Воробьев рассказал о соблюдении масочного режима в Подмосковье
21:16В МВД раскрыли подробности перестрелки на западе Москвы
21:12В новой Москве локализовали пожар на складе
21:10Глава МВФ поприветствовала принятие "антиколомойского" закона на Украине
21:06В Госдуме поддержали "усиление превентивности" нового КоАП
21:02Воробьев предупредил о "нерадостных цифрах" по смертности от COVID-19
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
Лента новостейМолния