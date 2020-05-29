СМИ сообщили о госпитализации первой леди Бурунди из-за коронавируса

По словам источника, Букуми была доставлена в Найроби на самолете "для лечения, поскольку заразилась коронавирусом". Другой источник агентства в администрации президента подтвердил эту информацию. При этом еще один неназванный представитель президентской администрации заявил, что первая леди Бурунди прибыла в Кению для "эндоскопического обследования язвы".