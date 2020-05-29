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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T18:22
https://ria.ru/20200529/1572195442.html
СМИ сообщили о госпитализации первой леди Бурунди из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195194_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_966995e54dd09a91bd369bd0920a6801.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о госпитализации первой леди Бурунди из-за коронавируса

18:22 29.05.2020
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© AFP 2020 / Tchandrou NitangaПервая леди Бурунди Дениз Букуми
Первая леди Бурунди Дениз Букуми
© AFP 2020 / Tchandrou Nitanga
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Супруга президента Бурунди Дениз Букуми доставлена в больницу столицы Кении Найроби для прохождения лечения после заражения коронавирусом, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правительстве страны.
По словам источника, Букуми была доставлена в Найроби на самолете "для лечения, поскольку заразилась коронавирусом". Другой источник агентства в администрации президента подтвердил эту информацию. При этом еще один неназванный представитель президентской администрации заявил, что первая леди Бурунди прибыла в Кению для "эндоскопического обследования язвы".
Источник в министерстве здравоохранения Кении сообщил, что Букуми была госпитализирована и проходит лечение в связи с "осложнениями, связанными с затруднением дыхания". Официальной информации о здоровье супруги президента Бурунди не поступало.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек. По данным организации, в Бурунди было выявлено 42 случая коронавирусной инфекции, один человек скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНайроби (город)БурундиКенияВ мире
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