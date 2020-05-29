СМИ сообщили о госпитализации первой леди Бурунди из-за коронавируса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Супруга президента Бурунди Дениз Букуми доставлена в больницу столицы Кении Найроби для прохождения лечения после заражения коронавирусом, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правительстве страны.
По словам источника, Букуми была доставлена в Найроби на самолете "для лечения, поскольку заразилась коронавирусом". Другой источник агентства в администрации президента подтвердил эту информацию. При этом еще один неназванный представитель президентской администрации заявил, что первая леди Бурунди прибыла в Кению для "эндоскопического обследования язвы".
Источник в министерстве здравоохранения Кении сообщил, что Букуми была госпитализирована и проходит лечение в связи с "осложнениями, связанными с затруднением дыхания". Официальной информации о здоровье супруги президента Бурунди не поступало.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек. По данным организации, в Бурунди было выявлено 42 случая коронавирусной инфекции, один человек скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.